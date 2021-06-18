مصدر دبلوماسي أوروبي: مفاوضات فيينا مستمرة بمعزل عن الانتخابات الإيرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا – أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن المفاوضات الجارية في فيينا بين الأطراف الدولية وايران لإعادة إحياء الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران بشان أنشطتها النووية، مستمرة اليوم بشكل مستقل عن الاستحقاق الرئاسي الجاري في ايران.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن جولة المفاوضات الجارية حالياً في فيينا وهي السادسة بين الأطراف المعنية، ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة، موضحاً أنها لن تكون الأخيرة.

وعبر عن قناعته بأن المفاوضات ستستمر بصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الايرانية القادمة، ” لكن الاتفاق ليس بمتناول اليد الآن، رغم تحقيق تقدم من النواحي التقنية”، على حد تعبيره.

هذا ويؤكد المصدر على أن الوفود المشاركة، أي فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين وايران ستحتاج للعودة لعواصمها للتشاور قبل الجولة السابعة القادمة.

في هذا السياق، يرى الأوروبيون أن نتائج الانتخابات الإيرانية القادمة ستؤثر بشكل ما على مسيرة التفاوض بشأن إعادة الحياة للاتفاق النووي، ويعتقدون أن الوصول للهدف سيكون اصعب في حال فوز مرشح متشدد بمنصب الرئاسة الإيرانية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، بوصفه منسق الصفقة النووية، يسعى حالياً لدفع الأطراف للوصول إلى تأمين عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق بعد أن انسحبت منه عام 2018، وكذلك ضمان التزام كافة الأطراف به بشكل كامل.

وتشترط ايران رفع كافة العقوبات المفروضة عليها للقبول بالتراجع عن انتهاكاتها لبنود الصفقة.

