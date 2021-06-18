بطريرك الكلدان يستقبل وفد مجلس الحوار الديني والإنساني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ استقبل البطريرك الكلداني مار لويس روفائيل ساكو، مدير فرع العراق للمجلس الدولي للحوار الديني والإنساني ناجي الفتلاوي، ومدير المجلس من بيروت أمير العطية، ومدير العلاقات والاعلام في المجلس نور الاعرجي، والأمين العام للمجلس في النرويج، علي موسى الموسوي.

وقال الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية (مار أدَيّ) الجمعة، إن أعضاء الوفد “تداولوا معه (البطريرك) مواضيع تخص تحديات الواقع العراقي وبعض السُبل العملية المُمكنة، القصيرة والبعيدة المدى، مُسلطين الأضواء على دور القيادات الدينية المعتدلة والفكرية في التصدي لموجات التشويه التي يتعرض لها البلد بكل مكوناته، وبخاصة ظاهرة الفساد المُقنّع بوجوه مختلفة”.

وذكرت البطريركية أنه “في ختام اللقاء، أهدى وفد المجلس صورة تجمع مجموعة من الرموز الحضارية للعراق، مؤكدين دور واهمية غبطته في وحدة الصف ودعم الفكر”.

هذا وقد حضر اللقاء المعاون البطريركي للشؤون الثقافية المطران روبرت سعيد جرجيس.