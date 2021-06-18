دي مايو: الهجرة ليست مجرد تحدٍ لإيطاليا وإسبانيا بل لأوروبا بأكملها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “الهجرة لا تمثل تحديًا لدول أوروبا الحدودية فقط، مثل إيطاليا وإسبانيا، لكنها تهم الاتحاد الأوروبي بأكمله، وبالتالي تتطلب استجابة مشتركة تستند إلى مبدأ التضامن والتقاسم المتكافئ للمسؤولية”.

وأضاف الوزير دي مايو في مقابلة مع صحيفة (إلبيريوديكو) الإسبانية الجمعة، أن “إنقاذ المعرضين لخطر الموت في البحر التزام بموجب القانون الدولي والإنساني”، مبيناً أن “إيطاليا لم تتوانَ أبدًا في الوفاء بهذا الالتزام”.

لكن “نظرًا لحجم ظاهرة الهجرة، فإن هناك ضرورة لاتباع تقارب منهجي لإدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط”، وذلك “​​بمساهمة ملموسة من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”.