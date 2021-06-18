أسقف إيطالي: مجزرة المهاجرين نصب أعين الجميع وتحظى باهتمام قلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ندد أسقف إيطالي، بحقيقة أن “مجزرة المهاجرين تتم أمام أعين الجميع، لكن يبدو أنها تهم قلة من الناس فقط”.

وطالب رئيس مؤسسة (ميغرانتس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، المونسنيور جانكارلو بيريغو عشية يوم اللاجئ، من أوروبا “طفرة إنسانية”، مشيراً إلى أن “اليوم العالمي للاجئين هذا العام يلفت انتباهنا إلى هجرة 80 مليون شخص، من بينهم 50 مليون نازح داخلي في بلدان عديدة بسبب الحروب، الصراعات الجارية والكوارث البيئية”، فضلا عن “26 مليون لاجئ وأكثر من 4 ملايين طالب لجوء”.

وقال أسقف المهاجرين، إنه “شعب في رحيل يترك بلدًا ومنزلًا ولا يجد دائمًا موطنًا وبلدًا يرحب به. تظهر مرة أخرى أمام أعيننا كل يوم تقريبًا، وجوه، قصص، معاناة ومآسي أولئك الذين يحاولون عبور البحر المتوسط​​، بحرنا الذي يبدو أن أوروبا تتجاهله، كما يتضح من عدد الوفيات المتزايد”، التي تجاوزت الـ700 منذ بداية عام 2021.

وأضاف أن ما سلف ذكره، يأتي إلى جانب “عمليات إعادة المهاجرين المستمرة، التأخر في تقديم المساعدة، بل قبل كل شيء، التخلي عن أناس خارج البحر المتوسط​​، في ليبيا: جميع الإخوة والأخوات الذين تُركوا لمصيرهم”.

وأشار المونسنيور بيريغو إلى أن “في هذا اليوم، نطلق صرخة قوية لأجل عملية إنقاذ أوروبية جديدة في البحر، تجعل إيطاليا رائدة مرة أخرى، ولأجل نظام استقبال أوروبي جديد”. في الوقت نفسه “من الضروري إعادة النظر بالاتفاقات مع تركيا وليبيا، لتتمركز حول حق اللجوء”، كما “يمكن تمديد الممرات الإنسانية أيضًا لتشمل الأشخاص الأكثر هشاشة وضعفًا”.

وخلص الأسقف الى القول، إن “وثبة الإنسانية والتضامن ستكون علامة على أن أوروبا تستأنف وتجدد نفسها بعد الوباء، بدءًا من حماية طالبي اللجوء واللاجئين على وجه التحديد”.