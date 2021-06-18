المهاجرون محور لقاء دراغي وسانتشيز في برشلونة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من الحكومة الإيطالية إنه “كما كان متوقعا، تصدّر موضوع الهجرة أيضاً، قلب اللقاء الثنائي الذي جمع رئيس الوزراء ماريو دراغي ونظيره الإسباني بيدرو سانتشيز، في برشلونة”، الجمعة.

وأفادت مصادر مقر الحكومة، قصر (كيجي)، أن “رئيس الوزراء ماريو دراغي ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، عقدا اجتماعا ثنائيا طويلا ووديا”.

وأشارت المصادر إلى أن “الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي الأوروبي، الهجرة وجدول الأعمال المتعدد الأطراف لإيطاليا وإسبانيا”.

هذا وقد كان دراغي في مدينة برشلونة اليوم بمقر مؤسسة (Cercle d’Economia) التي منحته جائزة “بناء أوروبا” لدوره عندما كان محافظا للمصرف المركزي الأوروبي.