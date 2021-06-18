إيطاليا: 1147 إصابة و35 حالة وفاة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد”، اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، إلى “حدوث 35 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 127,225 شخصاً منذ بدء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 216,026 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “تصل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى نسبة 0.5٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم نقل 416 إلى المستشفى في أقسام العناية المركزة”، وهم “أقل بحاصل 28 حالة مقارنة بيوم أمس”.