إيطاليا: بعثتان عسكريتان جديدتان في مضيق هرمز والصومال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت إيطاليا عن الموافقة على إرسال بعثتين عسكريتين جديدتين إلى مضيق هرمز والصومال.

وأسفرت المداولات حول المهمات الدولية ومبادرات التعاون الإنمائي، التي قدمها وزيرا الخارجية والدفاع، لويجي دي مايو ولورينزو غويريني، في اجتماع مجلس الوزراء الجمعة، عن الموافقة على 40 بعثة دولية، 38 كانت موجودة خلال عام 2020 في ثلاث قارات، ومنها 17 في أرجاء إفريقيا”.

وذكرت وزارة الدفاع، أن “إطلاق العمليتين الجديدتين في مضيق هرمز، تم في إطار مبادرة (إيماسوه) الأوروبية متعددة الجنسيات، وفي الصومال”. وقد تم اعتماد القرار بعد إرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية وسيتم إرسالها لاحقًا إلى البرلمان بشقيه، لبحثها والإذن بها مع إرشادات محددة”.

وأشارت إلى أن “القرار يركز القوات والموارد في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لإيطاليا، والاستفادة منها إلى أقصى حد فيما يتعلق بالأمن، وكذلك فيما يتعلق بالتداعيات الداخلية وحماية المصالح الوطنية، ويرى أن الدفاع منخرط في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى للبلد”.

ولفتت الوزارة إلى أن “البند الموافق عليه يشير إلى مفهوم منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع في معناه كفضاء جيوسياسي متعدد الأبعاد، يشمل ثقافات ومجتمعات مختلفة، لكنه مترابط بشكل متزايد من وجهة النظر الاقتصادية والاستقرار، ويتميز من خلال الأزمات والمشاكل التي لا محالة أن يتردد صداها على أوروبا”.