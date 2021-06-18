برلماني إيطالي: غير مقبول أن يخلق المهاجرون الوافدون بؤراً لكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد برلماني إيطالي يميني، أن من غير المقبول أن يخلق المهاجرون الوافدون إلى بلادنا بؤراً لكوفيد 19

وأضاف رئيس كتلة حزب الرابطة بمجلس النواب، ماسيميليانو فيدريغا، في تصريحات إذاعية الجمعة، أن “مكافحة الهجرة غير النظامية تكتسب أهمية أكبر في سياق الطوارئ التي نمر بها”، فـ”ليس من المقبول في الواقع، أنه نتيجة لوصول المهاجرين تحديدًا، ظهور حالات تفشٍ جديدة للعدوى، كما حدث في مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا (شمال)”، والتي “يمكن أن تقوض النتائج التي تحققت من خلال بذل كثير من الجهد في مكافحة الوباء”.

وخلص فيدريغا الى القول، إنه “لذلك، فمن الضروري أن تضمن وزارة الداخلية استجابات فورية وملموسة لتجنب إحباط الجهود التي تبذلها المؤسسات والمواطنون”.