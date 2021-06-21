برلسكوني: يجب خفض الضرائب لتجاوز الأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، أنه “للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، يجب خفض الضرائب، بدءًا من تلك البلدية”.

وفي مداخلة هاتفية في تورينو الإثنين، خلال تقديم مرشح تيار يمين الوسط لمنصب رئيس البلدية باولو داميلانو، على ضوء الانتخابات الإدارية المقررة الخريف المقبل، أضاف برلسكوني، “لقد تحدثت عن هذا الأمر مع باولو، الذي سيحظى بدعمنا الكامل”.

ثم تطرق رئيس الوزراء الأسبق إلى موضوع حزب يمين الوسط الموحد، وقال: “مع (زعيم حزب الرابطة ماتيو) سالفيني نحن نتفق على كل شيء. سنمضي قدمًا معًا حتى الوصول إلى يمين وسط موحد في انتخابات 2023”. واختتم بالقول “نحن نسير قدمًا وفقًا للبرنامج المحدد”.