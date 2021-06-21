منظمة إنسانية: السياسة تحتفل بيوم اللاجئين وتوقف سفن الإنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية، إن “الطبقة السياسية تحيي ذكرى اليوم العالمي للاجئ على وسائل الإعلام، بينما تساهم في تضخيم الوضع، توقف السفن الإنسانية ولا تخطو خطوة إلى الأمام على صعيد سياسات الهجرة”.

وكتب مؤسس منظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، أوسكار كامپس على مدونة (تويتر) الإثنين، “أغتنم هذه الفرصة للإعراب عن تشجيعي لطاقم سفينتنا بعد 10 أسابيع من حجزها”.

وكانت المتحدثة باسم الفرع الإيطالي للمنظمة الإسبانية، فيرونيكا ألفونسي، قد قالت في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الجمعة: “مع حكومة سالفيني لم يكن يسمح لنا بدخول الموانئ، أما الآن فنحن لا نستطيع الخروج منها”، مبينةً أنه “في غضون ذلك، فقد أكثر من 800 شخص حياته منذ بداية العام”.

وخلصت ألفونسي إلى القول إن “كل هذا الأمر يعدّ غير مقبول من جانبنا”.