إيطاليا تدرس تقديم طلب لإلمانيا للحصول على بيانات ضريبية لمواطنيها بالامارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر حكومية بأن السلطات الايطالية تدرس تقديم طلب إلى ألمانيا للحصول بيانات لمواطنين إيطاليين تضمنتها ملفات اشترتها برلين من مصدر مجهول تتعلق بأشخاص لديهم أصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما في دبي.

واشارت إلى أنه من المتوقع أن تتقدم بهذا الطلب وكالة الإيرادات الوطنية، السلطة المفوضة، إضافة إلى الشرطة المالية، بتبادل المعلومات الضريبية، من أجل الكشف عن تهرب ضريبي محتمل من جانب مواطنين إيطاليين يقيمون في الامارات.

وكانت الحكومة الالمانية قد أكدت الحصول على هذه البيانات، بعد أن نشرت مجلة (دير شبيغل) مؤخرا مقالا بهذا الشأن أفاد بأن مصدرا مجهولا تواصل مع مسؤولين حكوميين وعرض عليهم تقديمها مقابل مبلغ مالي.