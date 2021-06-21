مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الايطالي ونظيره الصيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت الحكومة الايطالية بأن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين وزير الخارجية، لويجي دي مايو ونظيره الصيني، وانغ يي.

ووفق وزارة الخارجية الايطالية، فإن الاتصال الهاتفي استعرض العلاقات الثنائية بين روما وبكين، واحترام حقوق الإنسان والتعاون في سياق مجموعة العشرين، التي ترأس إيطاليا دورتها الحالية.

وكان وزير الخارجية الايطالي قد تحدث مؤخرا عن “الحاجة للحفاظ على حوار حازم وصريح مع الصين من أجل معالجة القضايا محل الخلافات بشكل واضح والدفاع عن القيم الديمقراطية التي نؤمن بها”، مضيفا: “إن الحوار ينبغي أن يهدف، في ذات الوقت، إلى تهيئة الظروف لإشراك الصين في التحديات العالمية الكبرى والابقاء على علاقات اقتصادية متوازنة تقوم على قواعد معينة ومنافسة عادلة”.