ميلوني تتهم الحكومة بفتح الحدود أمام المهاجرين وتدعو لـ”نقاط ساحنة” في افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تاورمينا- إتهمت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني سلطات بلادها بفتح الحدود الوطنية أمام المهاجرين غير النظاميين، مطالبة بإقامة “نقاط ساخنة” في إفريقيا لفصل طالبي اللجوء عن المهاجرين الاقتصاديين.

وقالت ميلوني في حدث بمدينة تاورمينا (صقلية) اليوم الاثنين “الدول الأوروبية الأخرى تدافع عن حدودها ونحن ثغرة في هذه الشبكة”. وأردفت، موجهة الحديث الى الحكومة “بدلاً من مطالبة أوروبا بإعادة توزيع المهاجرين، أليس من العقل طلب مهمة أوروبية إلى ليبيا ؟”.

وقالت: “في الوقت الذي تفاوضت فيه أوروبا مع تركيا ومنحت 6 مليارات يورو لأردوغان، تخلت عن إيطاليا على جبهة البحر الابيض المتوسط​​ والتي أنفقت أيضًا من مواردها 250 مليونًا، لأن المهاجرين القادمين عن طريق البلقان كانوا مصدر إزعاج لألمانيا”.

وأضافت “أوروبا لا تريد التفاوض مع ليبيا لوقف قوارب الهجرة وفتح نقاط ساخنة في إفريقيا” من أجل “توزيع اللاجئين فقط وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الاصلية”، في حين أنه “الشيء الوحيد المعقول الذي يتعين القيام به”.