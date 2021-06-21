بوريل: حزمة عقوبات رابعة ضد بيلاروسيا وتريث بشأن لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الدول الأعضاء أقروا فرض حزمة عقوبات رابعة على اشخاص وهيئات من بيلاروسيا على خلفية ضلوعهم بحادثة “اختطاف” طائرة أوروبية واعتقال صحفي معارض كان على متنها الشهر الماضي.

وكان جوزيب بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في لوكسمبورغ.

وأشار بوريل إلى أن الوزراء صادقوا أيضاً على حزمة عقوبات اقتصادية موجهة ضد قطاعات معينة في بيلاروسيا سيتم فرضها تباعاً. وقال: “كنا حذرين أثناء إقرار هذه العقوبات التي تشكل وسيلة من بين وسائل أخرى لدفع الرئيس لوكاشينكو لتغير سلوكه، ولكنها ليست عصا سحرية”.

هذا ولم يستبعد بوريل أن يقر الأوروبيون في المستقبل القريب حزمة خامسة من العقوبات، لافتاً النظر أن زعيمة المعارضة البيلاروسية التي التقاها رؤساء الدبلوماسية الأوروبية صباح اليوم طالبت بتشديد العقوبات على بلادها وسلمتهم لائحة بأسماء هيئات وأفراد يمكن فرض قيود عليهم.

أما بشأن فرض عقوبات على لبنان، بسبب تقاعس الطبقة السياسية هناك عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحية لإنجاز الإصلاحات وإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، فقد أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستعجال في هذه المسألة.

ولفت المسؤول الأوروبي النظر إلى أن بعض الدول الأعضاء تطرقت إلى إمكانية فرض عقوبات لحلحلة الوضع في لبنان “وأقول إمكانية لأن الأمر يحتاج إلى اجماع، وحتى ذلك الحين سنستمر في مراقبة الوضع”، على حد تعبيره.

ونوه بأن الإجراءات المشددة بحق مسؤولين لبنانيين، والتي يتحدث عنها البعض، قد لا ترى النور قريباً.

هذا وقد ناقش بوريل مع وزراء الخارجية الأوروبيين نتائج جولته الأخيرة في تركيا ولبنان.

يذكر ان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد عقدوا اجتماعاً مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حيث تمت مناقشة سبل المساعدة التي سيقدمها الأوروبيون للعراق لمواجهة التطورات السياسية، الأمنية والاقتصادية المستجدة.

كما ناقش الوزراء الوضع في أثيوبيا، أمريكا الجنوبية خاصة فنزويلا والعلاقات مع روسيا.