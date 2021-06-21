إيطاليا: تراجع إنتشار كورونا لمعدلات أغسطس الماضي ودعوات لإلغاء إرتداء الكمامات في الخارج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات لوزارة الصحة الايطالية صدرت الاثنين تسجيل 21 وفاة بسبب وباء (كوفيد-19) خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما بلغت الاصابات الجديدة 495 حالة، وهي المؤشرات الادنى لإنتشار الفيروس منذ منتصف آب/أغسطس 2020، في وقت ارتفعت فيه الاصوات المطالبة بإلغاء الزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق.

الاصابات المعلنة أمس الاحد كانت 881 حالة والوفيات 17 وفاة.

ويصل بذلك إجمالي الضحايا، منذ تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، إلى 127 ألفا و291، والعدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى 4 ملايين و253 ألفا و460، من بينهم أربعة ملايين و49 ألفا و316 تعافوا من الجائحة.

الحالات النشطة المؤكدة تبلغ اليوم 98 ألفا و608 حالة (بإنخفاض قدره 3247)، من بينها 385 حالة لمرضى يتعالجون في وحدات العناية المركزة، و74 ألفا و78 بالحجر المنزلي.

نسبة الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات للكشف عن الفيروس استقرت عند 0.6%، بعد إجراء أكثر من 81 ألف فحص جزيئي ومستضدي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي شأن متصل، إنضم وزير الخارجية، لويجي دي مايو الى الاصوات المنادية بتحديد موعد إلغاء إرتداء الكمامات في الخارج. وقال دي مايو، على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي، “إنها لحظة أساسية لاستئناف الانشطة في إيطاليا وأوروبا بأسرها. هناك دول مثل ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا ألغت بالفعل الالتزام بارتداء الأقنعة في الهواء الطلق. ستفعل إسبانيا ذلك قريباً ولا يمكن لإيطاليا عدم التخلف” عن هذا الركب.