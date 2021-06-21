دراغي: علاقات متينة مع ألمانيا وتقارب في وجهات النظر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين- وصف رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي علاقات بلاده مع ألمانيا بـ”العميقة والمتينة والدائمة”، منوها خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتقارب في وجهات النظر بين حكومتي البلدين “الذي برز في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى” الأخيرة.

واشار دراغي إلى أن مواقف ألمانيا وإيطاليا تجاه الولايات المتحدة وروسيا والصين وأيضًا تجاه ليبيا ودول شمال إفريقيا “متقاربة جدًا”، وأيضا فيما يختص بـ”البعد الخارجي” لظاهرة الهجرة.

ونوه رئيس الوزراء بأن “هذا التعاون الوثيق ليس مفاجأة: فألمانيا هي الدولة الأولى في مجال السياحة بالنسبة لإيطاليا”، كما تعيش في ألمانيا “الجالية الايطالية الاكبر في العالم” والتي يبلغ تعدادها مليون نسمة.

وأضاف “ألمانيا وإيطاليا هما الدولتان الاكبر في أوروبا بقطاع الصناعات التحويلية وتكملان بعضهما البعض إلى حد كبير”، كما أن “لدينا تعاون في قطاع الدفاع وتعاون ووجهات نظر مشتركة فيما يتعلق بالبيئة، حيث من الممكن تطوير مشاريع مشتركة في (مجال طاقة) الهيدروجين”.