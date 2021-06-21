دراغي: تحدثت مع ميركل عن الهجرة ودعم عملية برلين الخاصة بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين-أشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إلى أنه من بين القضايا التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتقارب تلك التي “سيتم تناولها في المجلس الأوروبي القادم، ولا سيما الهجرة”.

واضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل “في هذا الصدد، سيتعين علينا أيضًا العمل معًا ومساعدة بعضنا البعض. وهذا هو التوجه الذي تعمل عليه الحكومتان”.

وقال “فيما يتعلق بليبيا، كما ذكّرت المستشارة، نحن ندعم ما يسمى عملية برلين، والتي يجب أن تشهد مع إجتماع وزراء الخارجية في غضون أيام قليلة التزامًا أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط من جانب فرادى البلدان، حيال تلك المنطقة”. وأضاف دراغي “التزام واستثمار لاحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية، ولكن أيضًا لتنظيم الهجرة القانونية ومساعدة هذه الدول، ليس فقط في منطقة الشمال الافريقي، على الاستقرار وإيجاد السلام. نحن نفكر بشكل خاص في ليبيا”.