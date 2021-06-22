برودي: إقرار أوروبا لخطة الانعاش الوطنية سيكون خبرا جيدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الزعيم السياسي الايطالي المخضرم، رومانو برودي، أن إقرار المفوضية الاوروبية المتوقع لخطة الانعاش الوطنية، التي سيتم تمويلها أوروبيا عبر مساعدات وقروض لإيطاليا، سيكون بمثابة “خطوة جيدة الى الامام”.

وأضاف برودي، الرئيس الاسبق للمفوضية الأوروبية والذي تولى مرتين رئاسة الحكومة في إيطاليا، “إذا كانت هناك كما أعتقد موافقة على خطة الإنعاش الإيطالية فستكون علامة على أن حكومة ماريو دراغي عملت بشكل جيد لتلبية المطالب المتشددة للغاية” من جانب الجهاز التنفيذي الاوروبي.

ورأى برودي في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا، أن الضوء الاخضر الاوروبي للخطة “شرط ضروري للتعافي”، إلا أنه أضاف “ولكن الويل لنا إذا اعتبرناه حلاً لكل المشاكل”.

وردا على سؤال فيما إذا كان يقصد أن الـ 235 مليار يورو ليست كافية؟ قال “أعني أنه لتنفيذ تلك المشاريع نحتاج إلى تغيير جذري في بلدنا. ليس فقط الإصلاحات التي نلتزم بتنفيذها، والتي تطال الإدارة العامة والضرائب والعدالة وتنتظرها منذ عقود، بل نظام الإنتاج بأكمله يجب أن يتغير بعمق”. وأردف “وليس فقط السياسة، يجب أن يتغير الاقتصاد أيضًا”.