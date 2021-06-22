دي مايو: تسريع مفاوضات عضوية صربيا في الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو كوسوفو وصربيا إن من الضروري تسريع مفاوضات عضوية صربيا في الاتحاد الأوروبي.

وأعرب وزير الخارجية، متحدثا من بلغراد بعد لقاء مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، الثلاثاء، عن “الأمل بأنه من خلال مؤتمر الحكومة الدولية الذي سيعقد في الساعات القليلة المقبلة، يمكن الشروع الآن بتكثيف الحوار بين بلغراد وبروكسل”، مبيناً أن “الهدف الذي يتعين متابعته هو تسريع مفاوضات انضمام صربيا”.

وأشار دي مايو إلى أن “إيطاليا تدعم بقوة الحاجة إلى العمل في هذا الاتجاه، ومع الوزير سيلاكوفيتش ناقشنا أهمية الاستمرار بالمضي قدمًا في الإصلاحات لتقريب البلاد من أوروبا”.

ووفقًا لوزير الخارجية، فإن الأمر يتعلق “بالتأكيد بطريق مليء بالتحديات، لكن لدى صربيا كل الإمكانيات للتقدم بنجاح على هذا المسار وتعلم أنه يمكنها الاعتماد على الدعم المستمر من دولة صديقة مثل إيطاليا”.

وتابع: “بالنسبة لنا، تعد عملية توسيع الاتحاد الأوروبي إلى غرب البلقان في الواقع، أولوية استراتيجية على جدول الأعمال الأوروبي، وسنواصل بذل كل ما بوسعنا، بما في ذلك في بروكسل، لضمان الانضمام إلى الاتحاد”. واختتم دي مايو بالقول إن “أوروبا لا تزال تمثل هدفاً ملموساً في جميع بلدان المنطقة”.