الفاتيكان يسلم السفير الإيطالي مذكرة اعتراض على مشروع قانون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قالت مصادر إعلامية فاتيكانية إنه تم تسليم السفير الإيطالي لدى الكرسي الرسولي مذكرة اعتراض على مشروع قانون (تزان) الخاص بالتمييز الجنسي.

هذا ما أكدته دار الصحافة الفاتيكانية لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، بخصوص المذكرة الخاصة بمشروع قانون (تزان) التي أوردتها إحدى الصحف الإيطالية اليوم.

وأضافت دار الصحافة أنه “تم عهد مذكرة شفوية من قبل الأمانة العامة لدولة الفاتيكان بشكل غير رسمي إلى سفير إيطاليا لدى الكرسي الرسولي في 17 حزيران/يونيو 2021”. مبينة أن “مشروع القانون المذكور ينتهك اتفاقية مراجعة بنود معاهدة الفاتيكان مع الحكومة الإيطالية (الاتفاقيات اللاترانية لعام 1929)، وفق ما ورد في المذكرة المعنية، التي سلمها أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران پاول ريتشارد غالاغر، والذي طُلب فيها من الحكومة الإيطالية تعديل مشروع القانون ضد رهاب المثلية الجنسية، والذي يتم بحثه حاليًا من قبل لجنة العدل بمجلس الشيوخ بعد الموافقة المبدئية عليه في مجلس النواب”.

وأكدت المصادر أنه “ليست هناك رغبة بتعليق القانون، بل مطالبة بإصلاحه للسماح للكنيسة بالتصرف بحرية على المستوى الرعوي والتعليمي والاجتماعي”.

يذكر أن مشروع القانون المذكور يعارض رهاب المثلية الجنسية وينص على سلسلة من التدابير لمكافحة التمييز والعنف لأسباب تتعلق بالجنس (بيولوجي أو خاص بالتسجيل في النفوس)، الجنس، التوجه الجنسي، الهوية الجنسية والإعاقة”.

ويحدد مشروع القانون يومًا وطنيًا (17 أيار/مايو) لمكافحة رهاب المثلية الجنسية، رهاب المثليين، ثنائيي الجنس، ورهاب المتحولين جنسياً، ويشمل هذا اليوم المدارس أيضًا، بالإضافة إلى تخصيص 4 ملايين يورو سنويًا لمراكز مناهضة التمييز.