نواب أوروبيون يرحبون بعفو اسبانيا عن الانفصاليين والمفوضية تراه قضية داخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – رحبت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي بقرار الحكومة الاسبانية اصدار عفو عن تسعة قادة سياسيين من إقليم كاتالونيا (شمال شرق البلاد) اتهموا بالتمرد والمشاركة باستفتاء على استقلال اقليمهم عام 2017، رفضته الحكومة المركزية في مدريد.

ويأتي هذا العفو بعد صدور حكم قضائي بسجن هؤلاء لمدة تصل إلى أربع سنوات، وهو حكم وصفه نواب مجموعة الخضر بـ”المبالغ فيه والجائر”.

ورأى الرئيسان المشاركان للمجموعة سكا كيلر (ألمانيا) وفيليب لامبرت (بلجيكا) أن هذا العفو يشكل خطوة أولى نحو الحوار والحل السياسي اسبانياً، “نشجع الحكومة الاسبانية والسلطات في إقليم كاتالونيا على الاستفادة من هذه الفرصة للتقدم على طريق إقرار تسوية مؤسسة على العدل والديمقراطية”، وفق كلامهما.

كما دعت مجموعة الخضر الحكومة الاسبانية إلى إصدار عفو عن باقي زعماء كاتالونيا السياسيين الانفصاليين المنفيين ومؤيديهم، مشددة على ضرورة التوقف عن ملاحقتهم وتهديدهم بالسجن والغرامات المالية.

وطالبت المجموعة الحكومة في مدريد بالتقدم نحو مفاوضات فعالة وحل شامل للسماح للمواطنين في إقليم كاتالونيا الاسباني بتقرير مصيرهم بشكل حر وديمقراطي.

وعلى الطرف المقابل، أمتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق على قرار العفو، مشيرة إلى أن الأمر شأن داخلي اسباني لا يحق لها التدخل فيه.

وكانت الحكومة المركزية في مدريد قد رفضت الاستفتاء الذي نظمه الانفصاليون في إقليم كاتالونيا عام 2017، سعياً للاستقلال، وقامت بسجن العديد من زعماء الإقليم لا تزال تلاحق من فر منهم إلى دول أوروبية.

هذا ولا يزال الزعيم الكاتالوني الانفصالي كارلوس بوجديمون، “منفياً” بشكل اختياري في بلجيكا.

