دراغي: موافقة الاتحاد الأوروبي على خطتنا المالية فخر لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي: “أود أن أشكر الرئيسة (فون دير لاين) على تواجدها معنا هنا في روما. إن زيارتها تمثل موافقة المفوضية الأوروبية على الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR). إنه يوم فخر بالنسبة لبلدنا”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في استوديوهات تشينيتشيتا بروما الثلاثاء، أضاف دراغي: “لقد وضعنا خطة إصلاح طموحة، وهي خطة استثمارية تهدف إلى جعل إيطاليا دولة أكثر عدالة وتنافسية واستدامة في نموها”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “دعم القوى السياسية، الأحزاب والسلطات المحلية كان أمرًا حاسمًا. أتوجه بالشكر الجزيل إلى إيطاليا بأسرها”.

وذكر دراغي أن “التحدي الأهم الآن هو تنفيذ الخطة لضمان أن الأموال التي سنحصل من الشريحة الأولى البالغة 24.89 مليار، قد تم إنفاقها جميعها، لكن قبل كل شيء بشكل جيد، فعال وصادق”. وأشار إلى أن من الضروري الآن “إجراء الإصلاحات والاستثمارات في الموعد المحدد”.

وخلص رئيس الوزراء الى القول “نحتفل هنا جنبًا معاً بالموافقة على الـ(PNRR)، وما آمل به هو أن يكون فجر انتعاش للاقتصاد الإيطالي”.