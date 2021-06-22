إيطاليا: ارتفاع طفيف في أعداد ضحايا كوفيد وتضاعف الإصابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك ارتفاعاً طفيفاً في أعداد ضحايا كوفيد 19 وتضاعف الإصابات اليوم الثلاثاء مقارنة بالأمس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 835 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد اليوم”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم منذ يوم أمس، تسجيل 31 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 127,322 شخصاً”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إجراء 192,882 تحليل كشف عن العدوى”، والتي أظهرت أن “الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس قد توقفت عن نسبة 0.4٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد المرضى في المستشفيات ممن يعانون من أعراض كوفيد 19 يبلغ 2289 شخصاً”، وهم بـ”انخفاض بمجموع 101 حالة”، بينما “يوجد حالياً 362 شخصًا في العناية المركزة، مع دخول 10 أشخاص جدد إليها منذ أمس”.