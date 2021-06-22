سالفيني: أوروبا لا تحرك إصبعاً إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالابريا – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إن أوروبا لا تحرك إصبعاً إزاء الهجرة، مطالباً خليفته في وزارة الداخلية (لوتشانا) لامورجيزي بألا تحول نظرها إلى الجانب الآخر.

وأضاف سالفيني في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مقر جديد لحزبه في مقاطعة كالابريا (جنوب) الثلاثاء، أنه “بالنسبة للمهاجرين، أشك في أن تحرك أوروبا إصبعًا، وبالتالي يجب أن نفعل ذلك بمفردنا هذه الحالة أيضاً. لقد فعلت ذلك كوزير وبدون عصا سحرية”.

وأكد السيناتور أنه “يجب أن ندافع عن حدودنا ليس فقط عن طريق البحر في صقلية، لكن عن طريق البر أيضًا في فينتيميليا وفي فريولي فينيتسيا جوليا”، مبينا أن “مع التشريع الحالي، من الممكن اختيار من بإمكانه أن يصل أو لا يصل إلى بلادنا”.

وذكر سالفيني أنه “اليوم يمكن بالفعل اختيار المنظمات غير الحكومية الجادة من المنظمات الأقل جدية، وهذا يعتمد على وزارة الداخلية”، لهذا “لدي أفكار جادة، وكذلك الأمر بالنسبة لدراغي، آمل أن يكون الأمر ذاته بالنسبة لوزيرة الداخلية الحالية أيضاً، لأنها إن مالت بوجهها إلى الطرف الآخر، فسيرسو هنا مئات المهاجرين كل يوم وهو أمر لا نستطيع تحمله”.