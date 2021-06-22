فون دير لاين: التعافي سيجعل إيطاليا محرك نمو لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الاقتناع بأن “خطة الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، فرصة عصرية للاستثمار في قوة إيطاليا وجعلها محركًا للنمو في أوروبا”.

وخلال حديثها في مؤتمر صحفي مشترك عقدته الثلاثاء في استوديوهات تشينيتشيتا بروما الثلاثاء، إلى جانب رئيس الوزراء ماريو دراغي، من أجل إعطاء الضوء الأخضر للخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)، أضافت فون دير لاين: “أنا هنا اليوم لأعلن أن لديكم الدعم الكامل من المفوضية الأوروبية”.

وتابعت، “كان هناك تعاوناً ممتازاً وأريد أن أشكر ماريو حقًا على التعاون الممتاز بين فريقي عملنا في تقييم خطة ايطاليا الوطنية للتعافي”، التي “تستثمر في التحول الأخضر والرقمي، وتحترم بوضوح المعايير التي وضعناها معًا”. إنها “خطة طموحة، ذات نظرة بعيدة الأمد وستسهم ببناء مستقبل أفضل للإيطاليين وللاتحاد الأوروبي”.

وذكرت المسؤولة الأوروبية أن “الخطة الإيطالية تطرح من بين أمور أخرى، إصلاحات حاسمة لتخفيف العلاقات البيروقراطية في الإدارة العامة وجعل العدالة أكثر كفاءة”، وبالتالي “تحسين البيئة للاستثمارات ومساعدة الشركات الإيطالية على المنافسة في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد”.

وخلصت فون دير لاين إلى القول إن “هذه هي الإصلاحات التي يطالب بها الإيطاليون منذ سنوات، والتي ستتحقق الآن مع الجيل القادم للاتحاد الأوروبي ـ إيطاليا المستقبل”.