رئيس إيني: الغاز سيلعب دوراً مهماً في مستقبل الطاقة أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس التنفيذي لـ(إيني) كلاوديو ديسكالزي إن “الغاز سيلعب دورا هاما في المستقبل أيضاً”

وأضاف ديسكالزي خلال حدث “التحول الشامل للطاقة” الذي نظمته وكالة رويترز، أن “الغاز الطبيعي سيلعب دورا أساسيا في مرافقة استبدال الفحم والنفط”، فضلا عن “إعطاء الإمكانية لمختلف الطاقات المتجددة أن تنضج”.

وأكد رئيس عملاق الطاقة الإيطالي القول: “نحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج، نظراً لأن سعر الغاز الطبيعي قد ارتفع كثيرًا في الأشهر الأربعة الماضية”. واختتم معلناً أنه “تم اكتشاف حقول جديدة في إندونيسيا ونيجيريا وليبيا، وهذه نقطة مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة لنا”.