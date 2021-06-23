دراغي: قضية الهجرة تعود أخيرا لجدول أعمال القمة الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إلى أن قضية الهجرة عادت أخيرًا إلى اهتمام قمة الاتحاد الأوروبي بطلب منه.

وأضاف دراغي، مخاطبا مجلس نواب بلاده حول المجلس الأوروبي المقرر يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، “منذ حزيران/يونيو 2018 لم تكن قضية الهجرة على جدول أعمال المجلس الأوروبي. حقيقة أن طلبي ذلك كان كافيا لوضعها” ضمن الاجندة”.

وقال “إنه ليس ادعاء الجدارة، لأننا لا نعرف كيف ستتحول هذه المناقشة، بل ببساطة إبراز حساسية مختلفة وإدراك أنه لا يمكن مواجهة مثل هذه القضايا إلا معًا. وهذا ما قرأته في سرعة قبول هذا الطلب”.

وأردف رئيس الوزراء الايطالي “كما قلت في الماضي، فإن عدم مواجهة المشاكل (كظاهرة الهجرة) لا يجعلها تختفي، والآن يجب ألا يقتصر اهتمامنا على الاحتواء فقط ، لأن هناك تدفقات غير قانونية ولكن أيضًا تدفقات قانونية، والتي يجب أن ندمجها في مجتمعاتنا”.

وقال محذرا “إذا لم ندمجهم (المهاجرين)، فإننا نؤذي أنفسنا. إن عدم الاندماج ينتج عنه أعداء محتملين”.