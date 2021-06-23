منظمة إيطالية تعقد اجتماعاً عبر الإنترنت بعد مؤتمر برلين عن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – تعقد منظمة إنسانية إيطالية، اجتماعاً عبر الإنترنت يوم غد الخميس، بعد مؤتمر برلين الخاص بليبيا.

وقالت منظمة “جسر إلى…” (Upp) في بيان، إنها “لمناسبة مؤتمر السلام الثاني في ليبيا الذي يعقد في برلين اليوم ويركز على الاستعدادات للانتخابات الوطنية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، قررت الشروع بدراسة معمقة للسياق الليبي من خلال أول اجتماع عبر الإنترنت، ينعقد عصر يوم غد ويضم صحفيين وخبراء بالشأن الليبي”.

وجاء في مذكرة المنظمة، أن تقرير “منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) عن ليبيا مثير للغاية”، التي “يعيش الناس فيها في ظل غياب تام لسيادة القانون، ويمكن اعتقال أي شخص في أي وقت كان والحكم عليه بالإعدام”.

وتعرض المنظمة في الاجتماع، “استكشاف التطورات السياسية والاجتماعية للبلاد مع ولادة الحكومة الانتقالية، أو حكومة الوحدة الوطنية المفترضة، من خلال عدسة تبحث أخيرًا عن احتياجات وآمال ووجهات نظر الليبيين، الناس والمجتمع المدني، دون إغفال حقوق المهاجرين الذين يمرون بالبلاد”.

وقالت المنظمة الإنسانية إنه “سيكون من الممكن متابعة الحدث في بث مباشر على فيسبوك، على صفحة (Un Ponte per)، مع الضيوف: الصحفية الاستقصائية الخبيرة بالشأن الليبي فرانشيسكا مانوتشي، الكاتب والصحفي الليبي فريد عدلي، الباحث في الدراسات الأمنية والعلاقات الدولية في معهد (سانت آنا) العالي للدراسات في بيزا، لوكا رانييري”.

وخلصت “جسر إلى…” الى القول إن “الحدث سيتم أيضاً بمشاركة مسؤول برنامج ليبيا في منظمتنا، لودوفيكو مارياني، وعضو لجنتنا الوطنية، جوليا توريني”.