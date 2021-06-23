بوريل: يجب سحب كل القوات الأجنبية من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين – دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إنسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى أنها الطريقة الوحيدة لضمان استمرار وقف اطلاق النار.

جاء هذا التصريح لدى وصول المسؤول الأوروبي إلى مقر انعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا اليوم، حيث أشار إلى أهمية الاستحقاقات التي تواجه الليبيين حالياً وهي الانتخابات نهاية العام وضمان استمرار وقف اطلاق النار.

وأشار بوريل إلى ان الانتخابات ستؤمن الشرعية للحكومة والسلطات في هذا البلد، وأن خروج القوات الأجنبية سيؤمن التهدئة، مؤكداً أن الاتحاد مستعد للمساعدة لمرحلة أبعد من ذلك.

ويريد الأوروبيون، وفق ممثل السياسة الخارجية، المساعدة على بناء دولة ليبية فعالة، فـ”إن بناء هذه الدولة الفعالة سيساعدنا لمواجهة مشكلة الهجرة وهذا أمر هام بالنسبة لنا كأوروبيين”، وفق كلامه.

يذكر أن الأوروبيين يساهمون حتى الان في ليبيا في عملية ايريني البحرية التي تضطلع بمهمة مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر توريد الأسلحة لليبيا ومنع الاتجار غير القانوني بالنفط الليبي.

ويقر الأوروبيون بأن ايريني تواجه صعوبات عملية، لكنهم يؤكدون على فائدة ما يقومون به في تطور النزاع على الأقل.

