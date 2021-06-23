إلتزام إيطالي بمسألة تخفيف ديون الدول الفقيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت نائبة وزير الخارجية في ايطاليا، الرئيس الدوري لمجموعة العشرين على أن “تخفيف ديون البلدان الأشد فقرا هو تحد لن تتراجغ إيطاليا عنه، خاصة الآن مع أزمة كوفيد-19 أصبح من الصعب بشكل متزايد، في إفريقيا على وجه الخصوص، متابعة أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة” .

وقالت مارينا سيريني في ندوة عبر شبكة الانترنت الاربعاء، “في عام 2021، وضعت الرئاسة الإيطالية للمجموعة جدول أعمال التنمية المستدامة: البشر وكوكب الارض والازدهار في صميم الأولويات، بهدف تجنب زيادة أخرى في التكاليف البشرية والاقتصادية والاجتماعية للوباء. هذا هو السبب في أننا نعمل على ضمان الوصول العالمي إلى اللقاحات، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان الأشد فقراً”.

وأردفت “يعد التعليق المؤقت لسداد الديون، الذي مددته دول مجموعة العشرين حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2021 ، قرارًا مهمًا ، لكننا نعمل على استراتيجية أكثر شمولاً تساعد الدول الأكثر هشاشة على التعامل مع الأزمة الناتجة عن الوباء. هناك ثلاث نقاط في هذه الاستراتيجية: إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة (الاصول الاحيتياطية لصندوق النقد الدولي) لدعم ميزانيات البلدان الأكثر احتياجًا، إمكانية إعادة هيكلة ديون الدول التي تنوي الانضمام إلى الإطار المشترك الذي أقرته مجموعة العشرين، وتشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تعزيز قدراتها التمويلية”.

وأشارت نائب الوزير إلى أن “البلدان منخفضة الدخل لديها خيارات محدودة لتمويل إجراءات التعافي من الوباء”، في حين أن “مجموعة العشرين تمتلك الأدوات اللازمة لحث المجتمع الدولي على تجنب أزمة طويلة الأمد من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار ليس فقط في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، يعمل وزراء مالية مجموعة العشرين على استراتيجيات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي يرحبون بالمقترحات التي تبرز في مثل هذا الاجتماع ، من منظمات المجتمع المدني التي تشاطرنا الالتزام لبناء عالم أكثر إنصافًا”.