بلجيكا: اضاءة الساحة الرئيسية في بروكسل بألوان قوس قزح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت بلدية مدينة بروكسل إضاءة الساحة الرئيسية التاريخية في المدينة هذه الليلة بألوان قوس قزح تضامناً مع المثليين والعابرين والمتحولين جنسياً في أوروبا والعالم.

ويأتي هذا القرار رداً على رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إضاءة ملعب ميونخ بهذه الألوان على هامش مباريات المانيا – هنغاريا في الدور الأول من كأس أوروبا لهذا العام.

ويعود الأمر في أساسه إلى قيام هنغاريا بتبني قانون يحظر “الدعاية” للمثلية الجنسية والحديث في المدارس عن الهويات الجنسية المختلفة، ما أثار غضباً عارماً في الأوساط السياسية والشعبية الأوروبية ودفع باتجاه حملة تضامن واسعة مع هذه الفئة من الناس.

من جهته، أشار عمدة مدينة بروكسل فيليب كلوز، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى أهمية انارة الساحة بالوان قوس قزح، “لأن الحب هو الحب في قلب عاصمة أوروبا”، وفق كلامه.

من جهتها، انتقدت المفوضية الأوروبية القانون الذي أصدرته السلطات الهنغارية لكنها نأت بنفسها عن رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اضاءة ملعب ميونخ بألوان قوس قزح.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أنها ستستخدم كل الإمكانيات والصلاحيات المتاحة لها من أجل تعزيز قيم الاندماج والمساواة والتكافؤ ومحاربة التمييز بين المواطنين الأوروبيين.

