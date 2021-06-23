دراغي: دول الاتحاد الأوروبي لم تعد تنافس بعضها البعض في ليبيا والساحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إلى أن مرحلة التنافس بين المصالح الوطنية للدول الاوروبية في ليبيا ومنطقة الساحل المضطربة قد انتهت، نظرا للإدراك بأن ذلك “يمثل تحديًا كبيرًا للغاية، بحيث لا يمكن أن تواجهه دول بمفردها”.

واضاف، مخاطبا مجلس الشيوخ الايطالي الاربعاء عشية القمة الاوروبية “هل تتذكرون عندما كانت هناك دول أوروبية اعتقدت أن لديها استراتيجيتها الوطنية الخاصة في ليبيا؟ لم تعد تتحدث عن ذلك. إنها تحاول تقليص وجودها في منطقة الساحل ونحن نتجه نحو اتفاق منسق والعمل الجماعي”. وقال “كنا متنافسين، لكننا اليوم لم نعد نتحدث عن هذا. لم نتقدم (كأوروبيين) بترتيب معين وأضرنا أنفسنا”، أما “اليوم، فالحديث لم يعد عن مواقف مختلفة. هناك نقاش (لكن) نسير كلنا على نفس الخط”.

وقال، هذا “لا يعني أن إيطاليا لا تمتلك ورقة في ليبيا، فنحن لدينا نفس أوراق اللاعبين الدوليين الآخرين الذين يريدون الانخراط في هذا الجزء من العالم”. وأردف “ما نحاول القيام به هو حث الاتحاد الأوروبي على العمل تحت رعاية الأمم المتحدة ومعرفة ما إذا كان يمكن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية” في هذه المرحلة.