لأول مرة في حكومة بينيت..المصادقة على عشرات الخطط الاستيطانية بالضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- صادقت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، على خطط لبناء 31 خطة بناء استيطانية في الضفة الغربية وهي أولى المخططات التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة الجديدة.

وقالت القناة الإسرائيلية (12): “وافقت اللجنة الفرعية للاستيطان في الإدارة المدنية اليوم الأربعاء على 31 خطة بناء في عدة أماكن في حدود 1967 لإيداعها والتحقق من صحتها”.

وأضافت “من بين الخطط التي تمت الموافقة عليها، إنشاء مدرسة لأطفال التربية الخاصة في مستوطنة (إلكانا) ومركز تجاري ضخم لتصميم المنازل في مستوطنة (ميشور أدوميم)”.

وتابعت: “تهدف معظم المخططات المعتمدة إلى تلبية احتياجات الأفراد الذين يعيشون في المنطقة وتطوير المباني العامة. هذه خطط ثانوية نسبيًا، وهي أول الخطط التي وافقت عليها حكومة بينيت لابيد”.

وأشارت إلى ان “اللجنة، التي كان من المقرر أن تجتمع كل ثلاثة أشهر منذ يناير/كانون الثاني، لم تجتمع. وفي هذه المرحلة، لم يتم تحديد موعد آخر لانعقادها، لكن خطط البناء المعتمدة لا تتطلب موافقة مجلس التخطيط الأعلى، لأنها مخططات صغيرة نسبيًا”.

وبدورها، قالت حركة (مقاتلون من أجل السلام) اليسارية إنه “عندما يتقرر تنحية الموضوع السياسي جانبًا، فهذا يعني تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان وخرق القانون”.

ودعت المنظمة الحكومة إلى “الوقف الفوري لأية خطة تهدف إلى تعميق الاحتلال وغرز العصي في عجلات أي تسوية سياسية مستقبلية”.