إيطاليا: تواصل تراجع مؤشرات كورونا ودراغي يدعو للحفاظ على التعبئة العالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إلى الحفاظ على “التعبئة العالية” بشأن وباء (كوفيد-19)، بينما لا تزال مؤشرات تفشي الفيروس الادنى منذ عدة أشهر، حيث أظهرت بيانات لوزارة الصحة الايطالية صدرت مساء الاربعاء تسجيل 30 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما بلغت الاصابات الجديدة 951 حالة.

وقال دراغي، مخاطبا مجلس الشيوخ الايطالي عشية القمة الاوروبية “يجب أن نشكر القوات المسلحة والحماية المدنية والصليب الأحمر وملايين المتطوعين، الذين لم ينهوا مهمتهم بعد”، حيث “يجب أن نبقي التعبئة عالية لأننا لا نعرف ما الذي ينتظرنا”.

وبشأن العامل المناخي مع قدوم فصل الصيف وإمكانية انخفاض الإصابات بالوباء، قال رئيس الوزراء “لا توجد شكوك بأن هناك فائدة ، لكن هذا لا يعني أننا تحررنا جميعا. صيف العام الماضي لقننا درسًا”، وبالتالي “يتعين أن نكون مستعدين بالخدمات اللوجستية وتحديد البؤر وإدارتها على الفور”.

هذا، ووفق بيانات وزارة الصحة المنشورة اليوم يبلغ إجمالي الضحايا، منذ تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، 127 ألفا و352، والعدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى 4 ملايين و255 ألفا و434، من بينهم أربعة ملايين و59 ألفا و463 تعافوا من الجائحة.

الحالات النشطة المؤكدة تبلغ 68 ألفا و619 حالة (بإنخفاض قدره 4345)، من بينها 344 حالة لمرضى يتعالجون في وحدات العناية المركزة، و66 ألفا و135 بالحجر المنزلي.