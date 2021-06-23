إسرائيل تعرض على واشنطن “طرق” منع إيران من إمتلاك السلاح النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- عرض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي على مسؤولين أمريكيين “الطرق المحتملة” لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.

فقد عقد كوخافي، اجتماعًا اليوم في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان “ناقش الطرفان التحديات الأمنية الإقليمية وعلى رأسها التموضع الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط وإخفاقات الاتفاق النووي الحالي”.

وأضاف: “من المتوقع أن يلتقي رئيس الأركان في الساعات المقبلة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وليام بيرنز ومدير جهاز الاستخبارات الوطنية (DNI) ، أفريل هاينز”.

وتابع: “يعرض رئيس الأركان خلال لقاءاته اليوم الطرق المحتملة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية”.

ومن جهة ثانية، فقد التقى كوخافي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد أردان.

وقال الجيش الإسرائيلي “ركز الاجتماع على قضية البرنامج النووي الايراني والتموضع الايراني على الحدود الشمالية إضافة إلى مسألة الصواريخ الدقيقة في لبنان”.

وأضاف: “كما ناقش الاثنان الحاجة إلى تفعيل دور (اليونيفيل) بشكل فعال على ضوء تجديد تفويض الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام”.

وتابع الجيش الإسرائيلي “أكد رئيس الأركان على أن دولة لبنان فقدت السيطرة على سياستها الأمنية منذ سنوات وتتجاهل تمامًا واجبها في تنفيذ القرار 1701 ، في الوقت الذي يدير فيه حزب الله الإرهابي سياسة لبنان الأمنية”.