زعماء دول الاتحاد يبحثون البعد الخارجي للهجرة والعلاقات مع روسيا وتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يبحث زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في بروكسل وتستمر ليومين مواضيع متعددة أهمها تطورات وباء كوفيد 19، خطط التعافي الاقتصادي، ملفات السياسة الخارجية والهجرة ببعدها الخارجي.

وسيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جزءاً من أعمال هذه القمة بناء على دعوة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأفاد مصدر أوروبي مطلع أن زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد سيخصصون وقتاً طويلاً خلال الجلسة المسائية اليوم الخميس لبحث البعد الخارجي للهجرة ومستقبل العلاقات مع تركيا وروسيا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الزعماء سيناقشون الأفكار التي طرحتها المفوضية بشأن التعاون مع دول المنشأ والعبور وكذلك تقديم مزيد من الدعم للدول التي تستقبل المهاجرين.

وسيتمحور الحديث حول الوسائل الواجب استخدامها لـ”تشجيع” الدول المجاورة على ضبط الحدود والاعادة “الطوعية” والتعاون لمحاربة الاتجار بالبشر ومراقبة طرق الهجرة غير القانونية، “الهدف هو تفادي مزيد من الغرقى في المتوسط”، وفق كلام المصدر.

وأقر المصدر بأن الأوروبيين يريدون تفادي المواضيع “المزعجة” في مجال الهجرة، والتي قد تؤدي إلى انقسامات وتجاذبات بين الأعضاء مثل موضوع تقاسم أعباء المهاجرين، “ولكن مع ذلك، نحن نتحدث عن الهجرة على مستوى القمة للمرة الأولى منذ 2018″، كما قال.

إلى ذلك، لم يبد المصدر كثيراً من التفاؤل بشكل مستقبل العلاقات مع تركيا، مشيراً إلى أن العمل جار على عدة مسارات، ولكن هناك مسائل تعترض طريق التحول لأجندة إيجابية خاصة بما يتعلق بمصير جزيرة قبرص المقسمة.

هذا وسيناقش الزعماء أيضاً مواضيع تتعلق بالأوضاع في ليبيا، أثيوبيا ودول جنوب الصحراء.