سالفيني: استعداد للمشاركة في نص جديد لمشروع قانون تزان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، إنه “فيما يتعلق بمشروع قانون تزان، كان حزبنا على استعداد دائمًا لمناقشة نص مشترك، بعيد عن الأيديولوجيات”.

وفي مقابلة مع صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية الخميس، أضاف سالفيني مجيبًا على سؤال حول احتمالات المواجهة مع تيار يسار الوسط، بالقول: “أتمنى أن يكون هناك مجالاً مفتوحاً. لقد طلبت علانية لقاء من (سكرتير الحزب الديمقراطي، إنريكو) ليتّا، لكني لم أتلق إجابة”.

وأوضح زعيم الرابطة أنه “إذا كان الهدف محاربة الكراهية والعنف بشكل أكثر قوة، فنحن جميعًا متفقون على ذلك، حتى لو بدت القوانين الحالية واضحة لي”. وأردف “على وجه الخصوص، يجب إيلاء اهتمام للتعريفات الواردة في المادة 1، التي انتقدها كثيرون والتي يجب تغييرها”.

وتابع “لا نريد إدخال التربية الجنسانية إلى المدارس، ولا يمكننا أن نتسامح مع القيود المفروضة على حرية الفكر أو التعبير. أنا سعيد بأن الكرسي الرسولي أعرب عن بعض الشكوك إزاء ذلك، كما فعلت ومن جهات مختلفة، مؤيدات الحركات النسوية، المثليات والمثليون، مزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية”.

وفي حديثه عن مسيرة إقرار القانون بمجلس الشيوخ، أكد سالفيني: “نحن مستعدون بالفعل، لقد أودعنا نصًا وقَّعته أنا أيضًا، لتكثيف العقوبات على المسؤولين عن مواقف الكراهية أو العنف”. واختتم بالقول إن “الأمر يعتمد على الحزب الديمقراطي، إن كان يريد محاربة التمييز أو شن حملة أيديولوجية حتى على حساب المثليين؟”.