مسؤول صحي إيطالي: عدم الافراط بالقلق من متحور دلتا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا مسؤول صحي إيطالي إلى عدم الافراط في القلق من ناحية متحور دلتا الجديد لفيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، بييرباولو سيليري في تصريحات إذاعية الخميس، أنه “فيما يتعلق بانتشار متحور دلتا، دعونا نقلق بما يكفي، معتبرين أن حالات الاستشفاء في بريطانيا لا تزداد بشكل كبير وأن التطعيم المزدوج يثبت فعاليته”.

وكرر سليري القول بأن “لا وجود لانعدام الخطر”، وجادل بأن “إكمال عملية التطعيم هو الأمر الأكثر فعالية”.

وأوضح أن “المتحورات تصل إلينا باستمرار لأنه بقدر ما يمكننا تقييد السفر، حظره، فحص الوافدين أو أي شيء آخر نفعله وأي إجراء نقوم به لإبطاء وصول الفيروس والحد من انتشاره فإنه يبقى موجوداً، بل يؤكد أنه لا يوجد انعدام للمخاطر مع هذا الفيروس الذي ينتشر كثيرًا”.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه “يجب أن نبحث عن المتحورات أولاً، نقوم بتقييد تسلسلها الجيني وتتبعها، وبشكل خاص الآن، بعد أن أصبح لدينا عدد قليل من الحالات”، وفي “غضون ذلك علينا المضي قدما في إكمال عملية التطعيم، لأن اللقاحات فعالة ضد المتحورات المتداولة الحالية”.

وحث سيليري على “الحق بإبداء القلق لكن بدون مبالغة، نظراً لأنه إذا نظرنا إلى الرسوم البيانية، فأمام عدد من الإصابات، لم يكن هناك أبداً عدد كبير من حالات التعافي كما في فترة الـ3-4 أشهر الأخيرة”. واختتم محذراً من أنه “يمكن أن يتسبب تأثير المتحورات بأضرار جسيمة”.