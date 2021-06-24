رئيس ليتوانيا: بيلاروسيا ترسل المهاجرين العراقيين والسوريين للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- إتهم رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا السلطات في مينسك بممارسة سياسة “إرسال المهاجرين” إلى الاتحاد الأوروبي، واصفا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو بـ”الوحشي”، وبأنه أصبح “يمثل مشكلة للاتحاد الأوروبي”.

وقال ناوسيدا، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي الخميس في بروكسل، “لقد زاد عدد المهاجرين” الوافدين إلى ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي، من بيلاروسيا “كثيرًا في الشهر الماضي وعلينا أن نواجه هذه الظاهرة، ولا يمكننا القيام بذلك إلا معًا”.

ورأى الرئيس الليتواني أن “إرسال المهاجرين” إلى الاتحاد الأوروبي “أصبح سياسة رسمية لمينسك”، وهؤلاء هم في الأساس “إيرانيون وعراقيون وسوريون” يصلون إلى بيلاروسيا بالطائرة ثم يعبرون إلى أراضي ليتوانيا “بشكل غير قانوني”، مشيرا إلى أنه “حاليا، بناء على المعلومات المتوفرة لدي، هناك حوالي 1500 عراقي” في مينسك ينتظرون عبور الحدود.