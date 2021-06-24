عقوبات اقتصادية أوروبية على بيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية الطابع على بيلاروسيا على خلفية قمع السلطات هناك للمجتمع المدني والناشطين المعارضين.

كما تأتي هذه العقوبات كرد مباشر على حادثة الزام السلطات في بيلاروسيا طائرة أوروبية على الهبوط في مطار مينسك واحتجاز الصحفي المعارض رامان براتاسفيتش أواخر شهر آيار/مايو الماضي.

وتنص العقوبات على حظر تصدير أو نقل مباشر أو غير مباشر لمواد ولتقنيات أوروبية قد يتم استخدامها من قبل اشخاص أو شركات بيلاروسيا للتجسس والتنصت على المواطنين او لممارسة القمع عليهم.

كما قرر الأوروبيون فرض قيود على تجارة مشتقات النفط والبوتاسيوم والمنتجات المستخدمة في صناعة التبغ، ومنع دخول الخدمات و رؤوس الأموال البيلاروسية إلى الأسواق الأوروبية.

كما اوعز الاتحاد للمصرف الأوروبي للاستثمار بوقف عمليات تمويل مشاريع القطاع العام والخدمات التقنية في بيلاروسيا.

وتأتي هذه العقوبات بعد قرار اتخذ على مستوى القمة بإقفال المجال الجوي للدول الأعضاء أمام الشركات البيلاروسية ومنعها من استخدام مطارات دول الاتحاد.

وكان الاتحاد قد بدأ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 بفرض عقوبات متدرجة على بيلاروسيا رداً على الانتخابات “المزورة” التي جرت في البلاد وأمنت ولاية إضافية للرئيس الكسندر لوكاشينكو، وما تبعها من عمليات قمع عنيفة للمعارضة.

ويوجد على قوائم العقوبات الأوروبية حالياً 166 شخص و 15 من بيلاروسيا تم تجميد أصول أموالهم وحظر التعامل معهم وحرمانهم من الدخول لأراضي دول الاتحاد.