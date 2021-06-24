سيناتورة إيطالية: جل اهتمام مهمتنا في أفغانستان كان دعم المسيرة الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت سيناتورة إيطالية إن جل اهتمام مهمتنا في أفغانستان كان دعم العملية الديمقراطية في البلاد.

وأضافت رئيسة لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، روبيرتا بينوتّي خلال جلسة استماع لوزير الدفاع لورينزو غويريني حول انتهاء المهمة العسكرية في أفغانستان، الخميس، أن “هناك عنصر كان يميز الكتيبة الإيطالية منذ البداية: وقوف السكان الأفغان إلى جانبنا، وقد كان هذا هو الشاغل الأول لأفراد قواتنا المسلحة دائمًا”.

وذكرت وزيرة الدفاع السابقة، أن “الوزير غويريني أخبرنا عن عدد المدارس، المستشفيات والآبار لقد تم بناؤها، ليس لأن قواتنا المسلحة قامت بأشياء تستطيع المنظمات غير الحكومية القيام بها”، بل “لأنها تعلم أن في الحرب ضد الإرهاب، في الرغبة باستقرار المنطقة وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها، هناك حاجة إلى قبول السكان، لكيلا يصبحون حليفاً محتملاً للإرهابيين”.

وتابعت القيادية بالحزب الديمقراطي، أن ما سلف ذكره “كان يمكن أن يحدث إذا نُظر إلينا كأعداء أو محتلين. لذلك كان هذا الأمر مصدر قلقنا دائماً”. وأوضحت أنه “عندما وصل التحالف الدولي إلى أفغانستان وبدأ انتصاراته الأولى على حركة طالبان، فتح عملية ديمقراطية، كانت هناك انتخابات عام 2004 وخُلقت ثقة كبيرة بالرأي العام الأفغاني”.

وأردفت بينوتّي: “أقول هذا لأنني مقتنعة بأنه للتحرر من الإرهاب وبناء مسارات ديمقراطية، لا يصبح تدخل القوات العسكرية أمرًا أساسيًا وحسب، بل كذلك كيفية مساعدة هذه الدولة في بناء نفسها حقًا وإعطاء الإجابات لشعبها من خلال البنية التحتية والاقتصاد”.

ونوهت الوزيرة السابقة بأنه “لهذا السبب كان دور جنودنا عظيمًا والاعتراف بقدرتهم على التدخل مع الاهتمام بالسكان كان كبيراً”. وخلصت إلى القول إن “هذا لا يعني اهمال عملهم كقوات عسكرية، بل يعني امتلاك تلك التحالفات المطلوبة للقيام بمهامهم بشكل أفضل”.