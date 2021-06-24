دي مايو يقترح تعيين مبعوث حكومي خاص للتغيّر المناخي  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن “الأمر الآن أصبح رسميًا، فسيكون بإمكان الحكومة تعيين مبعوث إيطالي خاص لأجل التغيّر المناخي”، تعليقاً على دخول القانون الذي يجيز هذا الأمر حيّز النفاذ اعتبارًا من اليوم.

وأضاف الوزير دي مايو في مذكرة الخميس، أنه “يجب أن يكون عملنا قويا، ثابتا ومنسقا على المستوى الدولي”، فإن “إيطاليا حاضرة في مجال مواجهة هذا التحدي وتكافح بأقصى قدر من الالتزام، مع التركيز على التحول البيئي على المستوى العالمي أيضًا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إنه “سيتم التعيين من قبل الوزيرين المعنيين بهذه المسألة: وزير الخارجية ووزير التحول البيئي، وسيتم دعم المبعوث الخاص من قبل هيئات الوزارتين”.