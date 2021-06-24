ساسولي: إدارة البعد الخارج للهجرة لا تكفي في غياب سياسة أوروبية مشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس البرلمان الاوروبي، ديفيد ساسولي أن إدارة البعد الخارجي للهجرة، أي تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور وتنظيم عمليات الاعادة للمهاجرين غير النظاميين، ليست كافية في ظل عدم وجود سياسة أوروبية مشتركة بشأن الظاهرة.

وأشار ساسولي، مخاطبا المجلس الأوروبي المنعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة في بروكسل، إلى أنه حتى لو كان “البعد الخارجي” للهجرة “ضروريًا”، فإنه وحده “غير كاف” لإدارة الظاهرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأردف رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي “نحن ندرك أن البعد الخارجي ضروري وأننا فقط مع شركائنا سنتمكن من التفكير في إدارة التنقل، سواء كانت بطريقة قسرية أم طوعية، بما يتوافق مع الحقوق”.

وقال: “مع ذلك، فإننا نعلم أيضًا أن البعد الخارجي وحده لا يكفي، إذا لم نكن نعرف كيف نعطي أنفسنا سياسة مشتركة للهجرة واللجوء داخل بلداننا”.

وشدد على ضرورة التوصل إلى سياسة تضامن وتقاسم عادلة لأعباء المهاجرين لتحفيف الضغط على دول الجنوب، مؤكداً أن التقاسم على أساس طوعي، كما هو معمول به حالياً، أثبت عدم فعاليته.