رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي: يجب محاسبة المسؤولين عن وفاة نزار بنات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- القدس- طالب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الخميس، السلطة الفلسطينية بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط السياسي نزار بنات.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله ورؤساء بعثات كندا والنرويج وسويسرا.

وقال البيان الذي وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “في 24 يونيو/حزيران، أُعلن عن وفاة الناشط والمرشح السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني نزار بنات بعد فترة وجيزة من اعتقاله من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الخليل”.

وأضاف: “بحسب شهود عيان مباشرين، دخلت مجموعة كبيرة من عناصر قوات الأمن الفلسطينية منزلا الليلة الماضية وضربوا نزار بنات بالهراوات الفولاذية لعدة دقائق قبل اقتياده. بعد ساعتين من المداهمة، تم إبلاغ الأسرة من خلال بيان عام لمحافظ الخليل بأن نزار بنات قد توفي”.

وأشار رؤوساء البعثات الدبلوماسية إلى أن: “وفاة نزار بنات تأتي على خلفية ممارسات قوات الأمن الفلسطينية المستمرة وبشكل متزايد لاعتقال وسوء معاملة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

وقالوا: “إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن زيادة الاعتقالات التي تبدو ذات دوافع سياسية خلال الأشهر القليلة الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضافوا: “إن العنف ضد السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمر غير مقبول، والسلطة الفلسطينية تظل مسؤولة عن دعم حقوق الإنسان في المناطق التي تستطيع فيها ممارسة سيطرتها”.

وتابع رؤساء البعثات الدبلوماسية: “يجب التحقيق في وفاة نزار بنات على الفور من خلال هيئة مستقلة وبطريقة شفافة بالكامل، ويجب محاسبة المسؤولين عن وفاته”.

وقد فجرت وفاة نزار بنات، بعد وقت قصير من اعتقال أجهزة أمن فلسطينية له، موجة غضب فلسطينية.

وقال شهود عيان إن الأمن الفلسطيني أطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين الغاضبين على مقربة من مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وخرج فلسطينيون بمظاهرات في رام الله والخليل ومدن أخرى في احتجاجات غاضبة ضد السلطة الفلسطينية.

ولكن شهود عيان قالوا إن أجهزة الأمن الفلسطينية استخدمت القوة والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين الذين كانوا يقتربون من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وتصدر وفاة نزار بنات مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين وسط حالة سخط على السلطة الفلسطينية.

ونزار بنات هو ناشط سياسي مستقل درج على توجيه انتقادات لأداء السلطة الفلسطينية.