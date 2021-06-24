المرشحون لمنصب عمدة العاصمة يدعون دراغي لدعم إستضافتها لإكسبو 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا المرشحون لمنصب عمدة روما رئيس الوزراء، ماريو دراغي لدعم ترشيح العاصمة لإستضافة معرض إكسبو 2030.

وقالت عمدة روما الحالية، ڤيرجينيا راجّي، في تصريح للصحفيين بمقر بلدية العاصمة “اليوم وقعنا بشكل مشترك على رسالة نناشد فيها، بصفتنا مرشحين لرئاسة البلدية، الرئيس دراغي لدفع ترشيح روما لمعرض إكسبو 2030”.

وأضافت راجّي، القيادية في حركة خمس نجوم والتي أعلنت الترشح مجددا في الانتخابات البلدية المقررة الخريف القادم: “إنها فرصة رائعة ليس فقط بالنسبة للعاصمة ولكن للبلد بأسره، لأن المعرض هو حدث عالمي وسيعود بعد 15 عامًا من آخر مرة تم تنظيمه في إيطاليا”، في إشارة إلى إكسبو ميلانو 2015.

وأشارت إلى أن ترشيح روما من شأنه “إعادة إطلاق العاصمة بإستخدام موارد صندوق التعافي المخصصة ويوبيل عام 2025 ، مما يسمح لروما بالحصول على 10 سنوات من الاستثمار لتحقيق تحول حضري كبير ومتسق تحتاجه العاصمة… لقد تصورنا حدثا داخل المدينة مع التركيز على قضايا الحاضر والمستقبل، مثل التجديد الحضري والمدينة الذكية والاستدامة والتحول البيئي”. وقالت “نريد أن نمثل كمرشحين الإرادة المشتركة بأن المدينة يمكن أن تستضيف هذا الحدث”.

ووقع على الرسالة، إضافة إلى راجّي، مرشح الحزب الديمقراطي، وزير المالية السابق، روبرتو غوالتييري ومرشح تيار يمين-الوسط، إنريكو ميكتّي.