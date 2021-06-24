إيطاليا: 10 وفيات جديدة بكوفيد-19 وتسجيل 927 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات لوزارة الصحة الايطالية صدرت مساء الخميس تسجيل 10 وفيات بسبب وباء (كوفيد-19) خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و 927 إصابة جديدة، فيما ينتظر المواطنون سريان قرار إلغاء الزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق يوم الاثنين القادم.

الاصابات المعلنة أمس الاربعاء كانت 951 حالة والوفيات 30 وفاة.

ويصل بذلك إجمالي الضحايا، منذ تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، إلى 127 ألفا و362، والعدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى 4 ملايين و255 ألفا و700، من بينهم أربعة ملايين و66 ألفا و29 تعافوا من الجائحة.

الحالات النشطة المؤكدة تبلغ اليوم 62 ألفا و309 حالة (بإنخفاض قدره 6310)، من بينها 328 حالة لمرضى يتعالجون في وحدات العناية المركزة، و59 ألفا و954 آخرين بدون أعراض أو بأعراض خفيفة بالحجر المنزلي.

نسبة الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات للكشف عن الفيروس استقرت عند 0.5%، بعد إجراء أكثر من 188 ألف فحص جزيئي ومستضدي خلال الـ24 ساعة الماضية.