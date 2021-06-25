الاتحاد الأوروبي: لا حوار مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عزمهم تكثيف تعاونهم وتنسيق مواقفهم في التعامل مع أي أنشطة مستقبلية روسية “ضارة”.

وعبر زعماء دول الاتحاد، في بيانهم الصادر فجر اليوم حول روسيا، عن خيبة أملهم بسبب عدم وجود إشارات جدية من قبل موسكو تدل على نيتها التوجه نحو علاقات بناءة مع التكتل الموحد.

وجاء في البيان: “ننتظر من القادة الروس مواقف أكثر إيجابية والتزاماً بوقف اعتداءاتهم ضد مؤسسات ودول الاتحاد وكذلك الدول الشريكة”.

وكلف الزعماء المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد بإعداد ورقة خيارات حول مزيد من الإجراءات والقيود ضد روسيا، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.

كما شدد الزعماء على عزمهم “رص الصفوف” وتقوية العلاقات فيما بينهم، وكذلك مع باقي دول آسيا الوسطى للتصدي والصمود في وجه التمدد الروسي.

وأقر الزعماء كذلك بوجود مجالات استراتيجية يتعين التعامل بخصوصها مع موسكو مثل التغير المناخي، الصحة، سورية، ليبيا والملف النووي الإيراني، حيث “ينبغي البحث عن صيغ تحدد شروط الحوار مع روسيا انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على المصالح الأوروبية”، كما جاء في البيان.

كما دعا الأوروبيون روسيا إلى تحمل مسؤولياتها كاملة وضمان تنفيذ اتفاق مينسك للتوصل إلى تسوية مستدامة للوضع في أوكرانيا.

وأدان زعماء دول الاتحاد كذلك كل ما تمارسه روسيا من عمليات تضييق على الناشطين والمعارضين داخل البلاد وأنشطتها الاستفزازية في الخارج.

يذكر أن العديد من زعماء الدول الأعضاء قد شددوا في تصريحات متفرقة لهم فجر اليوم على ضرورة وضع أسس وشروط صلبة لأي حوار مقبل مع موسكو، معلنين أنهم “منفتحون على حوار انتقائي مع روسيا في المجالات التي تلبي مصالحنا”، حسب كلامهم.

يذكر أن الزعماء استعرضوا في قمتهم ملفات سياسة خارجية عديدة مثل مع تركيا ليبيا، اثيوبيا، بيلاروسيا والوضع في دول جنوب الصحراء.