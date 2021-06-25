غويريني: لا يمكن للمجتمع الدولي السماح بعودة افغانستان ملاذا للارهابيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني عن وضع مدعاة “للقلق” في افغانستان، في إشارة إلى توسيع حركة طالبان لمناطق سيطرتها بعد بدء قوات حلف شمال الاطلسي (ناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، الانسحاب من البلاد.

وقال غويريني “بالطبع يقلقنا الوضع. من الواضح أنه يجب على المجتمع الدولي إبقاء التركيز على أفغانستان عالياً للغاية، لكن جميع المهمات العسكرية تولد وتتطور وتنتهي في مرحلة ما”.

وحسب وزير الدفاع الايطالي، فإن “حركة طالبان إعتادت على إطلاق الهجوم في كل فصل ربيع خلال السنوات الأخيرة، وكان لقضية السيطرة على الأراضي ديناميات لصالح القوات الحكومية أكثر من تلك لصالح حركة طالبان”.

وأضاف مشددا: “بالطبع، لا يمكن للمجتمع الدولي السماح لأفغانستان بالعودة إلى ملاذ آمن للإرهابيين”.