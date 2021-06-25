ستولتنبرغ يشارك باجتماع روما للتحالف الدولي ضد داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن أمينه العام يانس ستولتنبرغ سيشارك يوم الاثنين القادم في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش) والذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما.

وأشار بيان الحلف إلى أن ستولتنبرغ سيلتقي على هامش الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

ويقدم حلف شمال الأطلسي مساهمات “غير مباشرة” في العمل الدولي ضد التنظيم الارهابي، إذ أنه يؤمن تدريباً ومساعدات للقوات الأمنية في كل من العراق والأردن.

هذا وسيرأس الاجتماع إلى جانب دي مايو وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن، كما سيشارك فيه 82 وفداً من دول ومنظمات منخرطة في العمل ضد داعش.

وتتخوف الأطراف الدولية من الخطر الذي لا زال يمثله التنظيم على الأمن العالمي خاصة وأنه لا يزال نشطاً مناطق مثل الشرق الأوسط، أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، رغم فقدانه السيطرة العملية على أراضي سورية وعراقية كما كان عليه الحال عام 2014.

