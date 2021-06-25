بلجيكا: استمرار انخفاض مؤشرات كورونا وتحذير من تفشي متحور دلتا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية استمرار انخفاض كافة مؤشرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن الأمر ينطبق على كافة الشرائح العمرية في البلاد.

وسجل المركز الوطني لإدارة الأزمات 847 إصابة جديدة بالفيروس و3 حالات وفاة بسببه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتأتي هذه الأرقام لترفع الأعداد الإجمالية للإصابات في بلجيكا إلى 1081908 حالة وعدد الوفيات إلى 25152 وفاة.

في هذا السياق، حذر المتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الأزمات ايف فان لايتم، من مخاطر انتشار المتحور الهندي (دلتا) في الفيروس في البلاد.

وأشار في تصريحات له اليوم، إلى ان المتحور ألفا (أي المتحور البريطاني) من الفيروس يتراجع، بينما يتقدم المتحور دلتا، حيث “لدينا 15,7% من الإصابات المسجلة تعود للمتحور دلتا، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع مستقبلاً”، وفق كلامه.

وشدد فان لاتيم على ضرورة الاستمرار في إعطاء اللقاحات، مشيراً إلى أنها تشكل الدرع الأهم والأكثر فعالية ضد السلالات المتحورة من الوباء.

إلى ذلك، توقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن تصل معدلات الإصابة بدلتا في الاتحاد الأوروبي إلى 70% من مجمل الإصابات بالجائحة بحلول نهاية شهر آب/أغسطس.